Breda meldt zich als ‘boerkabuddy’: ‘Verbod mag niet leiden tot agressie en bedreigingen’

De hashtag #boerkabuddies is een initiatief van een moslima met twitteraccount Safa Tweets. Het was een reactie op een artikel woensdag in het Algemeen Dagblad. Daarin werd gemeld dat burgers, nu het boerkaverbod is ingegaan, het recht hebben een vrouw te vragen om haar boerka uit te trekken, of een ruimte te verlaten. Ook is een burgerarrest toegestaan en mag in principe iedereen een boerkadraagster aanhouden.