Breda Media Debat zet politieke verhoudingen op scherp: 'Burgerinspraak te duur? Onzin!'

videoBREDA - Breda verspilt te veel geld aan 'bestuurlijke onzin' en slaat door in burgerparticipatie. De overtuiging van VVD-lijsttrekker Thierry Aartsen, wijzend naar de glazen kas in het stadskantoor, is tegen het zere been van SP en Volmondig Ja: ,,Democratie is meer dan één keer in de vier jaar je stem laten horen.''

De partijen kruisten de degens tijdens het Breda Media Debat zaterdagmiddag in zorgcentrum Elisabeth. Het debat, bestaande uit zes stellingen, was een samenwerking tussen BN DeStem, BredaNu en BredaVandaag. De lijsttrekkers van alle dertien partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart waren daarbij aanwezig.

Wijnand Nijs (voor) leidt het debat over afvalscheiding tussen Tim van 't Hof (D66), Miriam Haagh (PvdA) en Peter Vissers (Breda '97).

Stelling: Breda slaat veel te veel door met inspraak voor de burgers

Nee, de VVD is volgens Thierry Aartsen absoluut niet tegen inspraak van burgers: ,,Maar wel tegen de verspilling van belastinggeld. Kijk naar die glazen kas in het stadskantoor. Kijk naar het Festival van de Democratie dat met belastinggeld is betaald. Stop daarmee.''

Het 'verspilde' bedrag van vier miljoen euro dat Aartsen noemt geeft SP-voorman Bas Maes een stok om mee te slaan: ,,Wat een onzin, waar haalt de VVD dat vandaan? Kijk naar Prinsenbeek Begroot, daar neemt tien procent van de bewoners deel aan. Dat laat zien dat het leeft.''

Niet het beste voorbeeld, volgens Peter Elbertse van Volmondig Ja. Hij houdt zich verre van de uitspraak van Aartsen ('Dit is geen onzin'), en vindt dat burgerparticipatie beter moet. Doelend op Breda Begroot: ,,Het is net niet wat het zijn moet. Maak de kosten zichtbaar, zodat mensen ook echt weten wat ze kunnen kiezen: als we hiervoor kiezen, kan dat niet.''

Yvonne de Heer (Trots) ziet dat de animo voor burgerparticipatie vaak tegenvalt: ,,Je ziet vaak dezelfde gezichten aan tafel. Dat is jammer. Kom op, maak je eens dienstbaar voor je omgeving.''

De glazen kas in het stadskantoor was eerder dit jaar de locatie waar de buurtrechten werden gepresenteerd. Wethouder Patrick van Lunteren (rechts) samen met de initiatiefnemers die vorig jaar de buurtrechtenmotie in de gemeenteraad indienden: vlnr Jeroen Bruijns (CDA), Tim van het Hof (D66), René Spiegels (SP) en Marieke de Nobel (GroenLinks).

Stelling: In het buitengebied mogen geen extra woningen worden gebouwd

Bouwen in het buitengebied moet kunnen als alle andere mogelijkheden voor extra woningbouw niet voldoende blijken. Met die kanttekening keren zowel CDA, D66 als Volkspartij Breda zich tegen de stelling. Eensgezind.

De precieze invulling van die 'mitsen' en 'maren' blijkt echter voer voor discussie. ,,Bouw niet op agrarisch grondgebied'', stelt D66-lijsttrekker Tim van 't Hof. ,,Waarom niet?'', vraagt Bob Bergkamp van het CDA zich hardop af. ,,Misschien is er elders ruimte, dan kunnen we kijken hoe we die activiteiten kunnen verplaatsen. Het is een kwestie van ruimtelijke ordening.''

Jamal El Kaddouri van Volkspartij Breda is van de drie het meest terughoudend: ,,Er zijn nog genoeg mogelijkheden in de stad.''

Het Havenkwartier is een van de nieuwe ontwikkelingen die zorgt voor woningen binnenstedelijk.

Stelling: Het nieuwe systeem van afvalinzameling is mislukt en moet zo snel mogelijk bijgesteld worden

De gft-container in de zomer vaker dan eens per twee weken legen is een goed idee en mag best meer kosten, vindt Miriam Haagh als lijsttrekker van de PvdA. ,,De vorming van maden is een risico als je de bak een keer in de twee weken ophaalt. Voor betere dienstverlening moet je bereid zijn wat meer te betalen.''

Peter Vissers van Breda '97 ziet het nieuwe systeem voor afvalinzameling echter met lede ogen aan. ,,Het is om te huilen. Er gebeurt in de uitvoering veel wat onvoldoende is.''

De invoering van het systeem is een grote opgave geweest, erkent D66'er Tim van 't Hof: ,,Daarbij gaan altijd dingen fout. Maar in 80 procent van de gevallen gaat het goed. Nu iedereen de nieuwe bakken heeft, lossen de problemen zich vanzelf op.''

De ondergrondse afvalcontainer zit soms al snel vol, waardoor het restafval op straat belandt.

Stelling: De auto moet binnen de singels veel meer plaats maken voor groen en fietsers

Moet de auto moet binnen de singels veel meer plaats maken voor groen en fietsers? Ja, zegt Peter Bakker van GroenLinks: ,,Je krijgt meer bezoekers in je stad als ze elkaar niet in de weg zitten.''

Nee, zegt Cees van der Horst van BOB: ,,Dan kun je enkel nog kleine dingen kopen in de stad, die in je fietsmand passen.''

Beide, zegt Joep Taks van 50PLUS: ,,Fietsinfrastructuur is van belang, maar de binnenstad moet bereikbaar blijven voor de auto.''

In de Boschstraat is de auto te gast.

Stelling: Mensen in de bijstand moeten verplicht een tegenprestatie leveren door zich een aantal uren per week voor de maatschappij in te zetten

Een fel debat komt tot stand als de VVD, PvdA en Trots de tegenprestatie in de bijstand bespreken. Dat bijstandsgerechtigden een aantal uur per week een inzet kunnen leveren voor de maatschappij is het punt niet; daar kunnen de partijen zich in vinden. Maar de VVD is daarin een stuk rigider dan PvdA en Trots. Thierry Aartsen: ,,Het is belangrijk dat het verplicht is. We moeten stoppen met het vrijheid-blijheidbeleid. Als ze het niet doen, moet je de uitkering durven stoppen.''

Dat gaat te ver, meent Miriam Haagh van de PvdA: ,,Je moet de tegenprestatie niet door de strot duwen bij iemand die het niet kan. Als je iemand zijn toeslag moet inleveren, is de kans op deelname klein.''

Dat bijstandsgerechtigden een aantal uur per week een inzet kunnen leveren voor de maatschappij is het punt niet; daar kunnen de partijen zich in vinden.

Stelling: Door de ongeremde groei van de horeca raakt de binnenstad totaal uit balans

Vul een pand dat leeg staat niet direct met het eerste horecaconcept dat zich aandient, vinden SP en Bredase Stadspartij. Als de economie straks minder wordt, slaat dat minder gaten in de binnenstad. ,,Kijk niet: hoe vullen we het op, maar hoe komen die bedrijven erin?'', zegt Bas Maes van de SP. ,,Het gaat om kwaliteit. Het wordt te veel horeca. Er zijn alternatieven'', zegt Paul de Jong van de Bredase Stadspartij.

Bob Bergkamp (CDA) ziet het probleem niet: ,,Laat de horeca zich maar ontwikkelen met nieuwe concepten. Dat zorgt voor werkgelegenheid'' Wel pleit hij voor een leegstandsverordening zodat panden niet langer dan een half jaar leeg staan. Goede idee, vindt SP'er Maes: ,,Zo kun je pandeigenaren dwingen huren te verlagen.'' De Bredase Stadspartij ziet dat niet zitten ,,Dat is zo negatief. Benader liever partijen actief om het pand weer op te vullen.''