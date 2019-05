Breda mag geen drugs testen op festivals, en verscherpt daarom toegangscontroles

BREDA - De toegangscontrole bij Bredase festivals wordt aangescherpt om het gebruik van drugs te ontmoedigen. Ook moeten organisatoren tijdens een evenement voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van uitgaansdrugs. Vooralsnog gaat het om een proef die over drie weken op Pussy Lounge draait.

Dat schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de Bredase gemeenteraad naar aanleiding van een eerdere discussie over het recreatief gebruik van drugs tijdens het uitgaan. ,,En meer in het bijzonder op dance events”, schrijft Depla. Het liefst ziet hij dat alle festivals in Breda pillenvrij zijn. Maar dat vergt nogal wat capaciteit van de politie.

Lees ook Breda gaat pilot doen

met pillenvrij dance event Lees meer

Dus, bepleit de Bredase burgemeester: gedoog het gebruik van festivaldrugs, maar zorg er dan wel voor dat de kwaliteit van de pillen te testen is. Er zouden testlocaties op evenementen moeten komen. Bezoekers moeten daar een pil kunnen controleren op eventuele kwalijke stoffen en gezondheidsrisico's. ,,Zonder de gebruiker te criminaliseren”, benadrukt Depla.

Kan niet en mag niet

Maar dat plan blijkt niet uitvoerbaar én niet toelaatbaar. ,,Novadic-Kentron wijst erop dat het aanbieden van een testmogelijkheid tijdens een evenement qua moment te laat is.” Want: bezoekers hebben al lang en breed tickets gekocht voor de festivals waar ze heen willen. En hebben wellicht al wat ‘stimulerende middelen’ ingeslagen. Dan kun je nu niet ineens wijzen op een testmogelijkheid tijdens het evenement, meent de verslavingsinstelling volgens Depla.

Maar ook al zou dat wel kunnen, het mág niet eens. Volgens de opiumwet mogen drugstesten enkel op aangewezen locaties plaatsvinden. In Breda is dat het pand van Novadic-Kentron zelf, aan de Korte Raamstraat. Een ‘mobiel laboratorium’ op een evenement is simpelweg niet toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving.

Andere boeg

Dus gooit Depla het nu over een andere boeg. De eisen in een evenementenvergunning worden aangescherpt. Organisatoren moeten in overleg met een verslavingsinstelling zorgen voor voorlichting aan bezoekers, zowel voor als tijdens het evenement. Beveiligings- en medisch personeel moet op de hoogte zijn van de populaire producten die in omloop zijn, de risico's daarvan en hoe te handelen als het mis gaat. ,,Ook worden eisen gesteld aan de toegangscontrole, de handhaving op het evenement en de kwaliteit van de hulpverlening aan gebruikers bij problemen.”