Breda mag een tandje bijzetten tijdens Groot Bredaas Fietsdebat

De Bredase fietser die zich dagelijks op zijn karretje door de stad begeeft, stuit nog te vaak op ‘situaties die om ingrijpende verbeteringen vragen', aldus de Fietsersbond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar wil de Fietsersbond van alle politieke partijen weten wat hun standpunten zijn ten aanzien van de fiets, de fietser en het fietsbeleid in de gemeente Breda.

Fietsbeleid

,,Daarom dagen we die avond alle partijen die voor de verkiezingen van 16 maart 2022 in de race zijn, uit om live met elkaar in debat te gaan. Als Fietsersbond zijn we benieuwd naar wat er de komende zittingsperiode van de verschillende partijen te verwachten valt op het gebied van het fietsbeleid", zo schrijft voorzitter Ruud Janssens in de aankondiging van het debat. ,,De politieke partijen draaien als het ware mee aan ons stuur en bepalen zo de ruimte die de fietser binnen het verkeer mag en kan innemen.”