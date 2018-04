videoBREDA - De zes sterkste hockeylanden ter wereld strijden eind juni op het complex van hockeyvereniging BH&BC om de Champions Trophy. De voorbereidingen voor het grootste sportevenement ooit in Breda gehouden zijn in volle gang.

Een stralende namiddag op de velden van de Bredasche Hockey en Bandy Club aan de Burgemeester de Manlaan. Jeugdteams trainen bij een graad of 25 en laven zich aan bidons met water. “Dit weer eind juni, dat zou werkelijk fantastisch zijn”, filosofeert Michiel van Campen. Hij is een van de aanjagers voor het binnenhalen van de Champions Trophy.

Bij veld 4 ronden mensen van CSC Sport hun werkzaamheden van deze dag af. Het terrein wordt omgetoverd in een ware hockey-arena waarop van 23 juni tot en met 1 juli de beste spelers van de wereld hun kunsten tonen. Het bestaande semi-waterveld is omgebouwd naar een super de luxe waterveld, met een zogeheten Greenfields TX Elite mat. “Het beste van het beste en het voldoet volledig aan de eisen die de internationale hockeyfederatie heeft gesteld”, zegt BH&BC-voorzitter Marjon Wanders.

Lef

Melbourne (2012), Bhubaneswar (2014), Londen (2016) … en… Breda (2018). Je kunt als stad in een slechter rijtje vertoeven. Vorig jaar juli kende de hockeybond de organisatie van de Champions Trophy toe aan Breda. Het bid van de vijf Bredase clubs (BH&BC, Push, Zwart-Wit, Prinsenbeek, Teteringen), atletiekvereniging Sprint, gemeente en provincie overtuigde de nationale hockeybond. Steden als Den Bosch en Den Haag hadden het nakijken.

De keuze voor Breda heeft, zeggen Van Campen en Wanders, onder meer te maken met de inspanningen van de gemeente als het gaat om het stimuleren van (top)sport. Wanders: “De gemeente toont lef, wil graag elk jaar een groot sportevenement binnenhalen. Als je de Champions Trophy kunt krijgen is dat dan natuurlijk geweldig.”

Van Campen: “Wat ook meespeelde is dat de bond in 2016 de vijf Bredase hockeyclubs uitriep tot ‘Sportiefste vereniging van Nederland’. Die prijs is gewonnen omdat de verenigingen een gezamenlijk beleid voeren op het gebied van sportiviteit en respect. En verder is in dat jaar de uitzwaaiwedstrijd van de hockeyvrouwen gespeeld, tegen Spanje, vlak voordat ze naar de Spelen in Rio gingen. Dat was een groot succes, wat ook heeft meegespeeld in de keuze voor Breda."

Uitstraling

“Het is fantastisch dat we dit toernooi als stad kunnen organiseren”, aldus Wanders. “En het zal niet puur en alleen een hockeyfeestje worden, maar het achterliggende idee is dat het toernooi een uitstraling heeft naar de hele stad.” Vandaar dat er de komende tijd van allerlei randactiviteiten op stapel staan. Zoals de urban hockey events, waarbij kinderen jongeren kennis kunnen maken met straathockey. Er zijn clinics op diverse pleintjes en veldjes in de stad.

Quote De accommoda­tie op tijd klaar krijgen is een hele toer, maar we zitten op schema Marjon Wanders

Impressie van het complex van BH&BC zoals dat er tijdens de Champions Trophy eind juni uit zal zien. Met in het midden het tijdelijke stadion dat plaats biedt aan 8.500 toeschouwers. Linksboven het vip-dorp, rechtsonder het promodorp. De komende tijd zal het complex van BH&BC worden omgetoverd in een waar hockeywalhalla. "De accommodatie op tijd klaar krijgen, is een hele toer, maar we zitten op schema", zegt Wanders. De tribunes, met een capaciteit van 8.500 toeschouwers, worden half juni geplaatst. Er verrijst een compleet promodorp, met eettentjes, winkeltjes en kraampjes en genodigden krijgen toegang tot een heus vip-dorp.



Van Campen is blij dat de aanpalende atletiekvereniging Sprint alle medewerking verleent. “De teams kunnen daar gebruikmaken van de kleedkamers. Alle technische faciliteiten tijdens het toernooi krijgen daar een plek. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de bond en de internationale hockeyfederatie.”

Breda hockeystad pur sang



Als hockeystad pur sang past de Champions Trophy uitstekend bij Breda. Zegt Paul de Beer, wethouder sportzaken. "In Breda zijn veel sportevenementen, maar als negende stad van het land, met een nieuw sportbeleid, willen we naar een hoger level. En dan moet je durf tonen door internationaal gezien spraakmakende evenementen naar Breda te halen." Zo hoopt de stad in 2020 start- en finishplaats te zijn mocht de Ronde van Spanje Nederland aandoen. De Beer: "Champions Trophy is van de buitencategorie, net als de Vuelta."

Het toernooi geeft het zelfvertrouwen van de stad Breda een boost, denkt De Beer. "Eerlijk gezegd had niemand het vorig jaar verwacht dat we de Champions Trophy zouden binnenhalen. Dat is wél gelukt. Daarnaast zal het hockeyterrein straks ontmoetingsplek zijn voor het Brabantse, Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Het zal zeker een economische spin-off hebben", aldus De Beer.







Laatste Champions Trophy