Breda maakt zich op voor een historische horecadag

Om 9.45 uur is er al volop bedrijvigheid in de Bredase binnenstad. De stad ademt zo vroeg op tweede pinksterdag de lichtjes opgewonden sfeer van een evenement dat aanstaande is. Dat is het niet, evenementen zijn in deze coronatijden vooralsnog verboden. Het is ‘gewoon’ terrasdag 1 van 2020.