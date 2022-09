Breda maakt zich klaar voor zware tijden: ‘We houden graag wat vet op de botten’

Brievenbus­bran­den zorgen voor angst bij flatbewo­ners: ‘Dader kan elke nacht terugkomen’

BREDA - De angst zit er flink in bij een aantal bewoners van het appartementencomplex aan de Concordiastraat in Breda. De afgelopen weken is er vier keer brand gesticht. ,,Zolang de dader niet gepakt is, kan-ie elk moment terugkomen.” De politie is een onderzoek gestart.

8 september