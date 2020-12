Breda Maakt Mij Blij wil 10.000 liter bier verkopen

Winter­licht en Winter­Chilss-activitei­ten online en buiten: ‘Maak een wandeling’

20 december BREDA - De harde lockdown is een feit, maar er zijn nog altijd ‘mooie’ dingen mogelijk, aldus de gemeente Breda die het programma Winterlicht en WinterChills door de coronamaatregelen heeft aangepast. ,,Een aantal activiteiten is omgezet naar online of we gaan naar buiten.”