Breda Maakt Mij Blij steunt verkoop kerstpakketten voor noodlijdend Nora Werkt

videoBREDA - 2000 Kerstpakketten moeten de medewerkers van Nora Werkt verkopen om als bedrijf te overleven. Nora Werkt is een Bredaas naaiatelier voor mensen met een rugzakje ,,We zijn een soort Sociale Werkplaats 2.0", zegt oprichter Marc Mutsaars. Vanaf deze week krijgen ze hulp van het omvangrijke netwerk van platform Breda Maakt Mij Blij.

,,Via diverse kanalen werden wij gewezen op de berichten over Nora Werkt”, vertelt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. ,,Na het lezen van de artikelen lag het voor ons direct vast dat wij er alles aan willen doen om ook deze mensen blij te maken.”

Quote De verkoop van kerstpak­ket­ten is voor ons nodig om de coronaperi­o­de door te komen Marc Mutsaars, Oprichter Nora Werkt

Actie om moeilijke periode te overbruggen

Nora Werkt, werkgever voor mensen met een verstandelijke beperking, zit in de problemen als gevolg van het coronavirus. ,,We hebben 7 mensen in loondienst", zegt Mutsaars.

,,Gewoonlijk proberen we hen onder te brengen bij lokale werknemers, maar door corona gaat dat niet. We maakten in onze werkplaats ook zelf al producten zoals knuffels, maar omdat we deze periode moeten overbruggen, hebben we bedacht dat we kerstpakketten kunnen samenstellen en vervolgens verkopen. Ik verwacht dat we het volgend jaar zelf wel weer kunnen redden, omdat de vraag naar eenvoudig productiewerk toeneemt. En dat doen wij. Soms gaat het om iets eenvoudigs als stickers op dozen plakken. Het is werk waar bedrijven soms geen tijd voor hebben, maar het moet wel gebeuren. De verkoop van kerstpakketten is voor ons nodig om de coronaperiode door te komen.”

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Nora van Nora Werkt in Breda. © Joost van Asch/Breda Maakt Mij Blij

Wijn en streekproducten

Breda Maakt Mij Blij, een platform met 6000 volgers, gaat Nora Werkt nu helpen door het netwerk in te schakelen. Er lag al een basis voor het pakket van Nora Werkt, maar daar moest nog een beetje aan gesleuteld worden. Thibaud: ,,Om het pakket nog wat aantrekkelijker te maken, hebben we de inhoud iets aangepast. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal klassiekers van onze reddingsacties toegevoegd, zoals de heerlijke wijn van de nonnen uit Oosterhout. Verder zijn het vooral streekproducten, zodat we met de verkoop ook direct de lokale ondernemers steunen. Een win-win situatie dus”

Volledig scherm BREDA - Het hele team van Nora Werkt werkt mee aan het maken van 2000 kerstpakketten. Breda Maakt Mij Blij helpt met de verkoop van de pakketten. © Joost van Asch/Breda Maakt Mij Blij

De hele straat wordt geënthousiasmeerd

Tim van Oerle van Natuurhuisje.nl plaatste de allereerste bestelling voor 33 pakketten. ,,Dit pakket sluit perfect aan bij onze duurzame missie en we steunen gelijk een goed doel.” Mutsaars: ,,Het begint te lopen. Een mevrouw uit de Dillenburgstraat heeft een zoon met het syndroom van Down. Zij is nu de hele straat aan het enthousiasmeren om ook een pakket aan te schaffen.”

Bestellen en ophalen

De kerstpakketten bevatten lokale lekkernijen zoals stoofpeertjes, mosterd, nootjes, pannenkoekmix, verse appelsap, cava en/of speciaalbier. Informatie over bestellingen via www.bredamaaktmijblij.nl. Ophaaldag zaterdag 12 december van 10.00 tot 16.00 uur bij Stek (Haveneiland). Voor grotere en zakelijke aanvragen: bredamaaktmijblij@gmail.com.