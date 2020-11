Breda Maakt Mij Blij pleit voor duurzame kerstbomen: ‘Geen witte, maar een groene kerst’

Na de reddingsactie van de gladiolen van boer Theo en de pompoenen van boer Chris gaat het platform Breda Maakt Mij Blij zich inzetten voor de verkoop van duurzame kerstbomen op 11 plekken in Nederland. Onder meer bij Stek op het Haveneiland en Moeke op de Ginnekenmarkt in Breda.

2,5 miljoen wegwerpbomen

Het doel is dat binnen tien jaar alle 2.5 miljoen wegwerpbomen in Nederland zijn vervangen door een beter alternatief.

Met pick up points in elf steden is dit de grootste missie voor de Bredase organisatie tot nu toe. Na Kerstmis worden de bomen met kluit in januari weer terug geplant in het in het Lowlander Kerstbomenbos. En voor elke boom zonder kluit worden twee nieuwe bomen terug geplant.