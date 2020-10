Breda Maakt Mij Blij. Na de gladiolen worden nu de pompoenen gered

BREDA - Breda Maakt Mij Blij is met het redden van 10.000 kilo pompoenen een nieuwe hulpactie begonnen. ‘Het is toch eeuwig zonde om zoveel pompoenen weg te gooien? Zeker vlak voor Halloween’.

Goede producten die in coronatijd in de container belanden, dat willen de mensen achter Breda Maakt Mij Blij niet over hun kant laten gaan. ,,Het gaat om 10.000 kilo pompoenen die iets te klein, te licht of te zwaar zijn voor de supermarkt, maar er mankeert verder niets aan", zegt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij.

Quote Onze volgers vinden het zonde om goede producten weg te gooien en ze vinden het fijn om iemand uit de brand te helpen Thibaud van der Steen, Breda Maakt Mij Blij

10.000 kilo pompoenen weggooien?

Eerder sprong de Bredase organisatie bij met het redden van 300.000 gladiolen die dreigden door de versnipperaar te gaan, omdat de Nijmeegse vierdaagse niet door ging. Daarna hielpen ze bij de verkoop van 20.000 flessen witte wijn van de zusters Norbertinessen van klooster Catharinadal in Oosterhout.

De formule is simpel. Breda Maakt Mij Blij doet op haar Instagram en Facebookkanaal een oproep om de betrokken producent uit de brand te helpen. En die aanpak slaat aan. ,,We kregen een mail van boer Chris uit Groesbeek dat hij de pompoenen moest weggooien. Toevallig staan er ook pompoenen van hem op het land van boer Theo van de gladiolen. Voor de supermarkt moeten pompoenen 1,2 kilo wegen. Deze exemplaren zijn lichter of wat zwaarder. Dat is alles. En het is bijna Halloween. Daarom besloten we om boer Chris te helpen.”

6000 betrokken volgers

Breda Maakt Mij Blij heeft inmiddels 6000 betrokken volgers. ,,Bijna allemaal Bredanaars. Het zijn mensen die het zonde vinden om goede producten weg te gooien en ze vinden het fijn om iemand uit de brand te helpen. Daar komt bij dat de prijs lager is dan in de supermarkt.”

Uitbreiding naar Tilburg

De organisatoren hebben het er druk mee. Van der Steen: ,,Het kost veel tijd, maar we doen het graag. We wilden in coronatijd iets positiefs doen en dat slaat aan. Daarom gaan we door en zijn nu ook actief in Tilburg. Ook daar kunnen de pompoenen besteld worden.”

Bestellen

De pompoenen kunnen besteld worden via de Instagram en Facebookpagina van Breda Maakt Mij Blij. Op zaterdag 31 oktober tijdens Halloween kunnen de pompoenen afgehaald worden bij STRND aan de Slingerweg in Breda. Medewerkers van sociale horecagroep Feel Good Food maken pompoensoep.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Thinkstock