DJ Tiësto: 'Nergens zo thuis als in Breda'

18:59 BREDA - Tiësto komt op vrijdag 22 december 'thuis', met een optreden op Breepark. Het wordt de allergrootste soloshow die hij ooit gaf in Breda. Al woont hij er niet meer al de tijd, de stad gaat nooit meer uit zijn hart, zegt de wereldberoemde DJ: "Permanent settlen zit er niet in maar ik zal me nergens ooit zo thuis voelen als in Breda."