Breda loopt uit voor Tribute Bands

BREDA - Een ‘Tribute around town’, dat was het festival dat Bevrijdingsdag in Breda muzikaal omlijstte. In elf kroegen (behalve Bel Air alle op of rond de Grote Markt) stonden Nederlandse bands de muziek van internationaal beroemde artiesten te vertolken. Voor het gemak tellen we daar Anouk, Doe Maar en Hazes ook maar even toe.

Het eerder genoemde Bel Air had daarbij de spannendste line-up, want daar werd de grootste rivaliteit in de muziek van de vorige eeuw dunnetjes overgedaan. In de middag stond Sgt. Pepper de muziek van The Beatles te vertolken, waar het podium in de avond voor The Rolling Stones was. Wie er won is natuurlijk niet na te gaan, want de bezoekers van beide gigs waren in de avond aanmerkelijk minder objectief...

Bijzonder was de programmering in De Bruine Pij, dat weer een groot buitenpodium had staan. Laat op de avond sloot het aan bij ‘Tribute around town’ met een vertolker van Ed Sheeran, maar daarvoor gaven ze een eigen invulling aan het Bevrijdingsfestival. Zo stond op het eind van de middag de band Frantic hun stevige rock te spelen. Volgens de meeste aanwezigen daar was het eigen repertoire toch altijd te prefereren boven de niet-originele tribute bands.

Grote namen

Maar zeg dat niet tegen de bezoekers van bijvoorbeeld Eetcafé Walkabout, waar op een klein podium ‘Bruce Springsteen’ met een akoestische gitaar het publiek vermaakte. Even verderop, voor de Pastorie, kwamen de meelallers van Hazes je buiten al tegemoet. Andere grote namen die werden vertolkt: Creedence Clearwater Revival (in Bruxelles), The Kings of Leon, U2 (De Kapitein), The Police (Dependance) en Tina Turner in In De Kleine Wereld. Al was daar eind van de middag pauze en ook helemaal niemand in het café. “Maar je mag me wel vermelden hoor”, zei de uitbaatster.

Er was op soacial media best wel kritiek te vinden over de opzet van het festival, dat dez maanden Zuid-Nederland aandoet. Maar de liefhebbers maalden er zondag duidelijk niet om.