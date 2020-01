Breda loopt uit voor opname videoclip carnavalsliedje Snollebollekes en Kalvijn

Zelf komt Kalvijn, die in het echt Kelvin Boerma heet, uit Groningen. Hij heeft in zijn leven één keer carnaval gevierd. ,,En dat was één avond. Ik heb nooit het hele feest meegemaakt.” Toch leek het hem leuk om een carnavalsnummer te maken. ,,Ik ben van nieuwe dingen proberen. Dit had ik nog niet eerder gedaan.” De keuze om zo’n nummer met Snollebollekes te maken was snel gemaakt. ,,Hij is de feestartiest. Ik heb er niet genoeg verstand van, hij heeft dat wel.”