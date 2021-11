Breda loopt te koop met leegstaande panden: ‘We zoeken nieuw elan in de binnenstad’

Wethouder Boaz Adank (VVD, Economie) gaf het startsein voor de korte tocht. ,,We hebben wel wat uitdagingen met elkaar wat betreft leegstand. We willen een levendige, bruisende binnenstad. Als we de lege panden vullen met wat we al hebben, zijn we niet per se toekomstbestendig bezig. Met nieuw elan, nieuwe concepten, groeien we door naar een stad van de toekomst.” Kortom: eigenzinnige ondernemers die iets nieuws toevoegen aan de Ginnekenstraat, Ridderstraat en Halstraat. Want dat was dit keer de route.