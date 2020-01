Breda loopt duizenden euro's mis bij kermis en gooit het roer dus om

Dat zei Quaars tijdens een debat in de gemeenteraad over de toekomst van de kermissen in Breda en omliggende dorpen. ,,Het is lastig om ons geld te krijgen. Soms hebben we wel een halve ton moeten inleveren’’, zei de wethouder. Daarom voelt hij er voor om de manier waarop in Tilburg de kermis wordt verpacht ook in Breda in te voeren.