Breda Loco's en Vak G: 'Onze spandoeken zijn uniek'

Het is zaterdagmiddag, half vier. Het Rat Verleghstadion is nog stil en leeg; pas over drie uur trappen NAC en PEC Zwolle af. De relingen aan de B-Side, eretribune en Vak G zijn nu nog een kaal en grijs hekwerk. Maar: daar komt vanaf nu in rap tempo verandering in.

Midas van Gils van de Breda Loco's heeft zojuist de spandoekengarderobe geopend. Of eigenlijk spandoekengarderobes: Vak G heeft zijn eigen kast, zijn eigen doeken en zijn eigen vrijwilligers om deze op te hangen. ,,Dat is zo gegroeid in die jaren, wij doen gewoon ons eigen vak", verklaart Martijn Schippers van Vak G.

Zestien doeken

Zij hebben vandaag een opvallend hoge opkomst: zo'n twintig man heeft het betrekkelijk kleine vak dan ook binnen een kwartier klaar. ,,Vorig jaar kwam het ook wel eens voor dat we met twee of drie man waren. Het zijn iets van zestien doeken, dan ben je dus wel een dik uur bezig."

Nu zitten ze op de lege, maar wel aangeklede tribune. Biertje erbij, het werk is gedaan.

Schippers probeert er altijd bij te zijn. ,,Het is gewoon een tof gevoel om een leeg, kaal vak aan te kleden zoals het hoort. Regelmatig kijk ik wedstrijden van NAC terug, ook als ze verliezen. Ik let altijd op onze doeken, dat geeft me een voldaan en trots gevoel."

Het is dan vier uur; om vijf uur moeten ze het stadion weer verlaten.

De eretribune en de B-Side krijgen ook al snel kleur. Ook deze groep is met ruim twintig man bezig. ,,Iedereen weet wat ie moet doen en wat het einddoel is. Je hoeft niks te zeggen", legt Van Gils uit.

Dominique en Ferry

Bepaalde doeken hangen op een vaste plek, zoals de memorials voor de overleden spelers Dominique Diroux en Ferry van Vliet en twee oude NAC-klassiekers, centraal op de B-Side. Elk vak krijgt zo zijn eigen karakter.

De aanvangstijd - 18.30 uur - is voor niemand ideaal. Drie uur van te voren is krap, maar veel eerder dan half 4 beginnen is haast niet mogelijk. ,,Vandaag hebben we geen ludieke spandoeken of iets extra's. Soms spelen we in op de actualiteit; die doeken spuiten we dan ook diezelfde dag nog", legt Van Gils uit.

En als er grotere sfeeracties zijn, is het verkrijgen van extra mankracht doorgaans geen enkel probleem.

Gerst, hop en water

Die ludieke doeken: uiteraard krijgen die een plekje aan de eretribune. Daar staan de camera's van FOX immers op gericht, die komen live op tv. Van Gils roept een spandoek van vorig jaar in herinnering, met de tekst Gerst, hop en water - zo gaan wij vrijdag naar NAC.

,,Een verwijzing naar FC Twente, met hun 'Hasj, coke en pillen - zo gaan wij zondags op pad'. Daar was vorig jaar heel wat reuring over, daar spelen wij graag op in. Zo'n doek gaat dan ook viral op internet, dat zie je tijdens de wedstrijd gebeuren. Wat betreft spandoeken zijn wij uniek in Nederland."

Volledig scherm Het stadion wordt binnen een uur aangekleed. © Foto René Schotanus/Pix4Profs