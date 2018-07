Breda Live: 'Leuk, maar oostelijke binnenstad is onbereikbaar'

BREDA - Breda Live, het muziekspektakel op het Chasséveld staat dit weekeinde weer te gebeuren. Duizenden muziekliefhebbers verheugen zich er weer op, zeker deze zonovergoten editie. Maar niet iedereen is even gelukkig met het muziekfeest. Althans, met de locatie.

,,Het gaat me met name om de wegafsluiting van de Claudius Prinsenlaan'', verzucht Sjoerd van Aalst, ondernemer in 'exclusieve tapijten' aan de Catharinastraat, hartje binnenstad.

Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen wordt sinds enkele jaren de openbare weg afgesloten en is de oostelijke binnenstad onbereikbaar via de belangrijkste levensader, schetst hij de verkeersmaatregel. ,,Als het nodig is om een weg af te sluiten om het evenement te organiseren, is die locatie dus eigenlijk ongeschikt voor dat evenement en zou het dus daar moeten verdwijnen en georganiseerd moeten worden op een plek waar het wel kan. Of kleiner maken. Maar in plaats van dat de gemeente optreedt, heeft Breda Live nu een vergunning voor maar liefst twee dagen.''

Puinhoop

Van Aalst heeft contact gezocht met de gemeente, ook omdat het vorig jaar met de verkeersafwikkeling niet helemaal vlotjes verliep. ,,Vorig jaar was het namelijk een kleine puinhoop met de afsluitingen en omleidingen met veel onvrede tot gevolg.'' De gemeente heeft Van Aalst laten weten dat de Claudius Prinsenlaan wordt afgesloten vanaf vrijdag 6 juli.



Open