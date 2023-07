Breda Live 2023 staat voor de deur: dit moet je weten

Ouderen die over lust en liefde praten op de bühne ontstijgen ophef: ‘Wat knap en liefdevol’

BREDA - Ouderen die openhartig praten over seks, wat is daar mis mee? Bezoekers van Lust Liefde Leeftijd snappen niet waarom de voorstelling vooraf was omgeven door ophef, zo zeggen ze na de eerste opvoering: ,,Negatieve aandacht is ook aandacht.”