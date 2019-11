Breda legt parkeerplaats ‘onrechtmatig’ aan, maar poetst vlekje snel weer weg

Dat blijkt uit een brief die het college heeft gestuurd aan Bas Maes, voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad. Enkele weken geleden liet de socialist weten dat er volhens hem iets niet in orde was met de manier waarop de raad werd betrokken bij de aanleg van de parkeerplaats, vlakbij het Bastion Hotel in de Haagse Beemden. ,,Het is duidelijk geworden dat de werkzaamheden al waren uitgevoerd zonder dat de raad hiervoor geld had vrijgemaakt’’, constateerde Maes. Hij wilde dan ook weten waarom de raad, tegen de regels in, niet is betrokken bij deze uitgave.