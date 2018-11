Breda lapt tandenknarsend 5 miljoen voor Lunet

Spelletjes­mid­dag voor ouderen in Zundert: ‘Helemaal verknocht aan Rummikub’

18:52 ZUNDERT - ,,Ik snapte er nog niet alles van, maar het was wel leuk om te doen." An de Maeyer speelde zojuist voor het eerst van haar leven Qwirkle. Samen met de rest van 'haar' huiskamerclubje is ze vanuit het Nonnekeshof een middagje te gast bij de vraagwinkel in Zundert.