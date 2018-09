Breda lanceert strenger fietsregime

BREDA - Genoeg is genoeg. Vanaf nu gaat Breda de hardleerse fietser strenger aanpakken. Wie zijn fiets verkeerd parkeert, loopt het risico dat het rijwiel al na een half uur wordt verwijderd. Had je 'm maar netjes in een fietsenstalling moeten parkeren.

Wethouder Greetje Bos liet het half augustus al weten: er is in de binnenstad genoeg plaats voor alle fietsen, dus er is geen enkele reden om je rijwiel ergens anders neer te zetten. Ze heeft ook een directe aanleiding voor haar strengere beleid: de brand vorig jaar in de Lange Brugstraat, waarbij de brandweer klem kwam te zitten tussen de fietsen.

Repressief

De wethouder wil niet dat de hulpdiensten nog een keer zoiets overkomt. ,,Maar ik beschouw het nieuwe beleid niet als repressief'', zegt Bos. ,,Het is gewoon een manier om de binnenstad voor iedereen prettig en toegankelijk te houden. Alleen moet je dan wel dit soort middelen inzetten.''

De vraag is: hoe realistisch is dit strenge fietsregime? Zelfs Bos constateert dat er een grens zit aan de hoeveelheid nietjes die je kunt plaatsen in een stad met meer dan 200.000 fietsen. Vandaar de strengere aanpak.

Quote begin maar eens met de aanpak van al die vrachtwa­gen­tjes die door de binnenstad scheuren. Dat is een ergernis die bij de winkeliers op dit moment op nummer een staat Jos Koniuszek

De Bredase verkeersdeskundige en stadsplanner Ineke Spapé is het daar niet mee eens: ,,Niet genoeg 'nietjes' in de stad? Zet er dan gewoon een stel bij. Heb je dan liever auto's'', vraagt ze zich af. ,,Op de plaats van één auto kun je twaalf fietsen kwijt. Wees blij dat bezoekers met de fiets naar de Beste Binnenstad komen en niet allemaal met de auto. Een aangename binnenstad is gebaat bij voetgangers en fietsers, niet bij auto's. Bovendien leveren fietsers al jaren meer omzet op voor de winkeliers dan automobilisten."

Draconische maatregel

Klopt, zegt Jos Koniuszek, de voorzitter van het Ondernemersfonds Breda. Hij zit niet te wachten op een strenger fietsregime. En niet alleen vanwege een mogelijk tegenvallende omzet. Hij omschrijft de nieuwe aanpak als een 'draconische maatregel, een slecht signaal in de richting van de fietsende bezoeker aan de binnenstad'. ,,Goed, soms staan er fietsen in de weg. En sommige ondernemers hebben er ook echt last van. Maar je kunt als gemeente ook doorslaan'', zegt Koniuszek.

De ondernemersvoorman denkt dat Breda zijn geld en energie beter in andere, belangrijker zaken kan steken. Zoals? ,,Nou, begin maar eens met de aanpak van al die vrachtwagentjes die door de binnenstad scheuren. Dat is een ergernis die bij de winkeliers op dit moment op nummer een staat. Niet de fietsoverlast'', zegt Koniuszek.

Wildgroei van fietsen is in Breda niets nieuws. Vraag maar aan Wilbert Willems. De oud-verkeerswethouder vocht een jaar of zes geleden ook al tegen de enigszins anarchistische mentaliteit van de lokale fietsenbezitter. ,,Er staan genoeg 'nietjes' in de binnenstad van Breda en ook in de stallingen is er plaats genoeg'', mopperde de GroenLinks-stadsbestuurder in 2012. En het is nog steeds dweilen met de kraan open, constateert Willems: ,,Als een fietser de ruimte krijgt, dan pakt ie 'm. De fietser wil maximale vrijheid en dat is bijna niet te reguleren. Het is een vrij onoplosbaar probleem.''

Quote Het is nog steeds dweilen met de kraan open. Als een fietser de ruimte krijgt, dan pakt ie 'm. De fietser wil maximale vrijheid en dat is bijna niet te reguleren Wilbert Willems

Het was Willems die in het begin van dit decennium besloot om het aantal 'nietjes' in de stad massaal uit te breiden met 'een paar duizend'. Achteraf komt hij tot de conclusie dat je die dingen als gemeente niet oeverloos kunt blijven plaatsen: ,,Als je het te intensief doet, staan er al snel meer fietsen dan dat er nietjes zijn geplaatst. Alles boven op elkaar gepropt. Is het toch weer een puinhoop."

Beter bewegwijzering

Spapé stelt voor om de fietsen desnoods onder de grond te stoppen, net als op de Heuvel in Tilburg en bij de Sint Jan in Den Bosch. Daar gelooft ook Jos Mol wel in. Hij is beheerder van de stalling in de Nieuwstraat. Zijn stalling puilt regelmatig uit. Soms moet hij fietsers wel drie keer per week teleurstellen. ,,En dan gaat het om gewone dagen, zonder bijzondere evenementen.''