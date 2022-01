Breda laat student in coronatijd niet in de steek: ‘We kijken samen hoe we kunnen ondersteunen’

In de strijd tegen eenzaamheid zijn inmiddels een quiz en podcasts gelanceerd door de gemeente Breda. Verder is zij continu in gesprek met onderwijsinstellingen om te kijken waar behoefte aan is.

Na de aankondiging van de nieuwe lockdown deze maand wilde de D66-fractie van het Bredase college weten wat de gemeente Breda doet om studenten perspectief te bieden. Vooralsnog gaan B en W ervanuit dat de scholen op 10 januari weer open mogen, wat zou betekenen dat deze lockdown - afgezien van de twee kerstvakantieweken - tot een week beperkt blijft.

GoodMood

Volgens B en W is er continu overleg met de onderwijsinstellingen omdat er blijvend extra aandacht nodig is voor Bredase studenten, zowel wat betreft het inhalen van leerachterstanden als op het gebied van sociaal welzijn. Samen met de scholen kijkt Breda hoe ze kunnen ondersteunen of bijdragen, zoals met het GoodMood evenement afgelopen november. De reacties daarop waren positief, dus er wordt gekeken naar mogelijke vervolgactiviteiten.

In het coronasteunpakket voor de eerste helft van 2022 is ook extra aandacht voor de ondersteuning van jeugd, jongeren en studenten. En vanuit de +EEN Campagne is gericht aandacht voor eenzaamheid onder studenten. Er worden gesprekken gevoerd in het park, en er zijn een quiz en podcasts over dit onderwerp gelanceerd. Die moeten jongeren stimuleren meer open het gesprek aan te gaan over eenzaamheid.

Breda Internationals

Indien daar vanuit onderwijsinstellingen vraag naar komt, is Breda bereid mee te denken over het faciliteren van grote, alternatieve onderwijs- en studieruimtes, zodat met in achtneming van de 1,5 metermaatregel toch fysiek onderwijs kan plaatsvinden of studenten elkaar kunnen treffen.

Er is ook specifiek oog voor internationale studenten in de stad. Er liggen onder meer plannen om, zodra het weer mag, een ontmoetingsactiviteit te organiseren. De gemeente is daarnaast aanjager van de community Breda Internationals, speciaal gericht op expats en internationale studenten.