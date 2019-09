Breda laat 'hinderlijke’ straatventer met rust

Bredase winkels houden deur open

10:17 Al is het buiten nog zo koud of warm, de meeste ondernemers in de Bredase binnenstad houden hun winkeldeuren wagenwijd open. Dat kost flink wat energie door de airco of de verwarming, maar het trekt klanten, is het idee: ,,Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn winkel draaiende kan houden."