Breda laat herfstbladeren vaker lekker liggen

GroenLinks is nogal gecharmeerd van de proef ‘bladgoud’ in Eindhoven. Dat houdt in dat sinds 2019 in de herfst zoveel mogelijk bladeren blijven liggen. Mits dat veilig is. Van verharding als wegen, straten, stoepen en pleinen worden ze wel weggehaald. Het blad kan daar glad worden. Dat kan gevaarlijk zijn.