Breda kritisch op postzegelplannen: een van tafel, een terug naar tekentafel

15-jarige bedreigt jongens met wapen en berooft hen bij verkoop schoenen in Breda

8 december BREDA - Een 15-jarige jongen is zondagavond aangehouden aan de Vinkstraat in Breda. De jongen wordt er van verdacht twee jongens uit Sleeuwijk, van 16 en 17 jaar, te hebben bedreigd tijdens een straatroof in Breda.