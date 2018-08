Breda krijgt toch géén waterstofbussen

Daarmee kleunt Breda voor de tweede keer mis bij de introductie van CO2-neutraal openbaar vervoer. De inzet van elektrische bussen ging in 2016 namelijk ook al aan de stad voorbij.

Provincie, gemeente, vervoerder Arriva, en de bouwers van tankstations Pitpoint en Waterstofnet hadden hoge verwachtingen van de nieuwe waterstofbussen. Daarom werd besloten om uit te zoeken of de diesels vervangen kunnen worden.

Dat onderzoek pakt teleurstellend uit. Nu alle ‘kosten, kansen en risico’s’ tegen elkaar zijn afgewogen blijkt dat aanschaf en onderhoud 1 miljoen euro per waterbus gaat kosten. Voor tien bussen is dat dus 10 miljoen en zo’n investering vinden de ‘projectpartners’ niet verantwoord.

Ze wachten daarom liever tot 2022. Dan wordt de concessie West-Brabant van het provinciale vervoer weer aanbesteed. De verwachting is dat vanaf dat moment de bussen in West-Brabant zonder extra investeringen toch zonder CO-2uitstoot de weg op zullen gaan.

De inzet van waterstof als alternatieve brandstof wordt in Breda niet alleen overwogen voor de stadsbussen. Ook een aantal vuilniswagens wordt omgebouwd. Ook had de gemeente plannen om een speciaal waterstoftankstation te laten bouwen. Nu moet ‘bekeken’ of die bouw wel kan doorgaan.