Breda krijgt taxikeurmerk én taxistewards

In Breda wordt al enkele jaren gesproken over een keurmerk voor taxichauffeurs die mensen meenemen vanaf standplaatsen, zoals bij het station, de Nieuwe Prinsenkade en Oude Vest. Het (verplichte) keurmerk moet de kwaliteit van het taxivervoer bevorderen.

Weigeren korte ritten

Zo'n keurmerk maakt het eveneens lastiger voor chauffeurs van buiten de stad om in Breda te opereren tijdens drukke evenementen, zoals carnaval en Breda Jazz Festival. Met name die concurrentie is een doorn in het oog van Bredase taxirijders, mede omdat de chauffeurs van elders korte ritten zouden weigeren en onjuiste tarieven zouden hanteren. De gemoederen kunnen daardoor hoog oplopen op standplaatsen.

De afgelopen jaren moesten chauffeurs die met carnaval en het jazzfestival actief wilden zijn wel al een taxipas hebben. Daar was echter relatief makkelijk aan te komen, zodat veel chauffeurs van elders zo'n pas kregen. Sins 2017 overlegt de gemeente met de Bredase taxibranche over een regeling met een écht keurmerk. Dat zou aanvankelijk in 2018 worden ingevoerd. Vervolgens zou dat met het jazzfestival in 2019 worden, maar ook dat wordt niet gehaald.

Duidelijk daklicht

Reden voor het uitstel is dat het lang geduurd heeft voor er enige overeenstemming was tussen de gemeente en branche over de voorwaarden waar chauffeurs aan moeten voldoen om een keurmerk te krijgen. Uiteindelijk is er een pakket uitgerold met de belangrijkste voorwaarden dat chauffeurs een cursus ‘plaatselijke gesteldheid’ met succes afronden en dat hun taxi's over een duidelijk daklicht beschikken.

“Die cursus gaat verder dan stratenkennis. Chauffeurs moeten weten hoe ze het snelste mensen van A naar B kunnen brengen, maar als een klant vraagt waar restaurants te vinden zijn, moeten ze daar bijvoorbeeld ook iets over kunnen vertellen,” aldus Paul Martens, oud-politiechef in Breda en voorzitter van de SKB.

Taxi-stewards Nieuwe Prinsenkade

De invoering van het keurmerk is niet de enige maatregel om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. “We gaan ook inzetten op meer handhaving en we willen gaan werken met taxistewards op de standplaats Nieuwe Prinsenkade,” aldus wethouder Boaz Adank.