Breda krijgt subsidie om afval beter te verwerken

Er wordt daarbij gedacht aan een zogeheten circulair ambachtscentrum. In het centrum kunnen ondernemers, instellingen en particulieren het ingezamelde afval en materiaal hergebruiken of repareren. Het idee is dat de afvalberg daardoor een stukje kleiner wordt. Organisaties als Vindingrijk, Parels, stichting Breda Circulair gaan daarvoor samenwerken met ondernemers, de milieustraat en verschillende onderwijsinstellingen.

Repaircafé

Een circulair ambachtscentrum kan bijvoorbeeld bestaan uit een materialen-HUB, een repaircafé of een werkplaats met reparateurs van Vindingrijk of een andere instelling zoals bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een ondernemerswerkplek, het milieustation of een werk-leerbedrijf.

Quote Het doel is duidelijk, we gaan voor een stad zonder afval in 2050 Daan Quaars, Wethouder afvalbeleid

Hergebruik

Wethouder Daan Quaars (Afvalbeleid): ,,Top dat Rijkswaterstaat Breda helpt om een circulaire ambachtscentrum op te richten. Met dit geld gaan we ontdekken hoe zo’n ambachtscentrum werkt. Het doel is duidelijk, we gaan voor een stad zonder afval in 2050. Hoe gaaf is het dat afgedankte stukken regenpijp die bij ons op Milieustraat belanden, straks gewoon hergebruikt worden op een praktijkschool door leerlingen die het vak willen leren.”

Waarde

De komende tijd gaat de gemeente ontdekken in welk afval nog waarde zit, waar ondernemers en inwoners naar op zoek zijn, hoe we verschillende spullen kunnen verwerken, wat dat kost en wat dat oplevert. Breda richt zich vooral op het stimuleren van circulair gebruik, creëren van werkgelegenheid en ervaring opdoen met circulariteit.

Subsidie

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het rijk heeft een prijsvraag uitgeschreven om gemeenten te stimuleren hiermee te experimenteren. Breda is één van de 19 gemeenten die subsidie heeft gekregen. Uiteindelijk moet er een landelijk dekkend netwerk aan Circulaire Ambachtscentra ontstaan in Nederland.