Breda krijgt studentensociëteit op de Havermarkt

De sociëteit komt in het voormalige café De Kroeg. "Op dit moment wordt het pand helemaal gestript en verbouwd. We brengen het terug in de originele staat", vertelt Jasper Riemens, voorzitter van studentenvereniging Maximus die initiatiefnemer is. Er komen onder andere nieuwe vloeren in, de kelder wordt vernieuwd en het kroeggedeelte wordt aangepakt.

Niet besloten

De kroeg is bedoeld als ontmoetingsplek voor allerlei soorten studentenverenigingen. Riemens legt uit dat veel van die verenigingen in Breda geen eigen plek hebben om een borrel te organiseren. "Zelf zijn wij met Maximus in 4,5 jaar tijd al een paar keer verhuisd: van de Vulling, naar De Markt, de Dikke, de Dunne, De Vesting, De Kroeg en nu beginnen we onze eigen sociëteit." Het moet een plek worden waar verenigingen hun activiteiten gaan organiseren. "En waar ze tegen een schappelijk tarief een biertje kunnen nuttigen, want de beurs van een student is immers niet groot."

Het is de bedoeling dat de sociëteit opengaat op studentenstapavonden: dinsdag-, donderdag-, zaterdagavond en tijdens de vrijdagmiddagborrel. "Het wordt niet besloten, iedereen mag binnenlopen. Of het moeten stennisschoppers zijn." De kroeg mag tot 02:00 uur open blijven.

Geluidsoverlast

Riemens is zich ervan bewust dat vorig jaar studentensociëteit Bolleboos aan de Schoolstraat de deur moest sluiten vanwege geluidsoverlast. "Vanaf dag één hebben we dat meegenomen. We hebben met de aannemer afspraken gemaakt, zoals een coating die geluiddempend werkt. Ook maken we afspraken met wethouder Boaz Adank en politie. Dit is eindelijk een mooie kans voor studenten in Breda. Die willen we behouden."