Breda krijgt regenboogzebrapad in Valkenberg

BREDA Breda krijgt een regenboogzebrapad. Het komt in park Valkenberg te liggen. Daarmee is het geen officieel zebrapad, maar valt het genoeg op om passanten even na te laten denken over de acceptatie van de LHBT-gemeenschap (Lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).

Vrijwel alle politieke partijen hadden in februari in een motie gevraagd om de komst van een regenboogzebrapad. Een initiatief dat verantwoordelijk wethouder Miriam Haagh destijds toejuichte, maar waarbij zij wel een slag om de arm hield. Een regenboogzebrapad, waarvan er in heel de wereld al heel wat zijn aangelegd, mag, zo benadrukte zij, niet de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Veilig

Beloofd werd op zoek te gaan naar een geschikte plek. Die is nu gevonden midden in het Valkenberg. Veilig, want er rijden geen auto's. Maar tegelijkertijd ook opvallend.

Lieke Kuijper van de stichting BO, is er blij mee. Het is die stichting die zich samen met onder meer LHBT-belangenorganisatie COC Breda-Tilburg inspande om het onderwerp in Breda op de politieke agenda te krijgen. De stichting BO zet zich in voor diversiteit in Breda en wil Bredanaars stimuleren hun eigen identiteit te omarmen.

Palm Parkies

Weliswaar krijgt Breda niet, zoals bijvoorbeeld Roosendaal, Tilburg of Utrecht een echt zebrapad, maar worden het regenboogkleuren die achter elkaar op een pad in het Valkenberg worden geschilderd, toch: ,,Valt het daar genoeg op." Wanneer het komt, is nog niet bekend. Kuijper: ,,Wij hopen dat het lukt om het in gebruik te kunnen nemen op de dag dat het eerste concert van Palm Parkies is."