Breda krijgt nu ook een Brownies & Downies

BREDA - Het heeft even geduurd, maar ook Breda krijgt nu een vestiging van Brownies & Downies in de stad. In december gaat de lunchzaak in de Halstraat open.

De formule van Brownies & Downies, een lunchzaak waar mensen met een verstandelijke beperking in de bediening werken, slaat aan in Nederland. De Bredase vestiging is de 55e zaak die in Nederland geopend wordt.

Op zoek naar geschikte locatie

,,De afgelopen jaren zijn we actief op zoek geweest naar een geschikte locatie in het centrum van Breda. We zijn van origine een Brabants bedrijf, dan wil je uiteraard ook in het bourgondische Breda een vestiging openen. Daarom stond Breda al heel lang hoog op ons verlanglijstje van potentiële locaties in Nederland", aldus manager Philip Christiaans van Brownies & Downies.

Drukke aanlooproute

Brownies & Downies Breda komt in het pand aan de Halstraat 29 waar eerder Blyf gevestigd was. Manon Boisnard wordt de franchisenemer in Breda: ,,Deze locatie is perfect voor de Brownies & Downiesformule, op een drukke aanlooproute naar het centrum met een prachtig terras.”

Verbouwing

In november wordt het pand verbouwd. Boisnard: ,,We gaan straks binnen 55 zitplaatsen creëren, met warme kleuren en een stoere bar welke zorgen voor een huiskamer gevoel. Daarnaast zullen er ook enkele typische elementen uit Breda in het interieur verwerkt worden.”

Een nieuwe zaak in coronatijd

Boisnard heeft goed nagedacht over de opening van een lunchzaak in coronatijd. ,,Ik zie het als een kans om deze prachtige locatie te bemachtigen. Daarnaast draaien de vestigingen van Brownies & Downies na de heropening op 1 juni weer op hetzelfde omzetniveau als voorgaande jaren. Ik vertrouw erop dat het een succes wordt.”

Begonnen in Veghel

Brownies & Downies werd in 2010 opgericht door Thijs Swinkels. Als oud-leraar in het speciaal onderwijs startte hij een restaurant in het centrum van Veghel. Nadat in 2012 de keuze werd gemaakt voor franchise ging het hard met de formule, ieder jaar opent de vestiging gemiddeld 8 restaurants. In de regio zijn er Brownies & Downieszaken in Etten-Leur, Oosterhout, Baarle-Hertog, Bergen op Zoom en Tilburg. Als alles volgens plan verloopt gaat de vestiging van Brownies & Downies Breda in december open.