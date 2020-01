Breda krijgt groen licht voor voorkeursrecht Bavel: ‘Bezwaren omwonenden zijn normaal’

video Voorwaarde­lij­ke boete geëist tegen Bredase na ravage op de A16 bij Hazeldonk

18:55 BREDA - Ze voelt zich niet schuldig. Ze had de beginnende file gewoon niet gezien, vertelde een 31-jarige Bredase vrijdag in de rechtbank in Breda. In volle vaart knalde de vrouw op 5 oktober 2018 met haar Opeltje tegen haar voorganger op de A16 bij Hazeldonk.