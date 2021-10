Breda krijgt eigen historische atlas: ‘Alle flauwekul is er uit’

Breda moet veel meer kantoren ombouwen tot woningen: ‘Er is gebrek aan politieke urgentie’

BREDA - Breda is te laks bij het ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen. In een onderzoek dat deze week is verschenen, spoort de Rekenkamer de gemeente aan om vanwege ‘de grote vraag naar woningen in Breda’ in actie te komen.

27 oktober