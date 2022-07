Breda krijgt een rooftopbar met zicht op de Grote Kerk en Nieuwe Mark

De opening van het terras op het dak van het witte Kadastergebouw is een paar keer uitgesteld, maar vrijdag 8 juli mag de zogeheten Rooftopbar The Office Breda echt open. Gezien vanaf de Markendaalseweg lijkt het alsof er volop gebouwd wordt op het dak vanwege de aanwezigheid van een steiger. Toch kan het terras gewoon open. Vanaf het dak is een mooi uitzicht op de binnenstad van Breda te zien.

Nieuwbouw

De eigenaar van The Office Breda was tot nu toe niet bereikbaar. Op de Facebookpagina is te zien dat The Office zich richt op speciaalbieren en hapjes. Er worden geregeld dj's geprogrammeerd. Het is niet bekend hoe lang de bar op deze locatie mag blijven draaien.