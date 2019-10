Breda krijgt Chinees paviljoen om 'stedenband’ te vieren

BREDA - Breda krijgt een Chinees paviljoen. Het is een cadeau van de stad Yangzhou, om te vieren dat Breda tien jaar een stedenband met de plaats uit het noord-oosten van China heeft. Waar het paviljoen komt is, nog niet bekend. Op zijn beurt schenkt Breda een waterspeelplaats voor kinderen aan Yangzhou.

Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. Volgens een persbericht gaat Breda al tien jaar met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en bedrijven naar Yangzhou. Andersom komen de Chinezen ook regelmatig naar Breda. Doel is ‘van elkaar te leren en deuren te openen voor lokale ondernemers’.

Brabantse delegatie

Ook op dit moment is Breda in China aanwezig, als onderdeel van een Brabantse delegatie want de provincie heeft zelf een band met Jiangsu (de provincie waarin Yangzhou ligt). In elk geval burgemeester Paul Depla en wethouder Paul de Beer zijn van de partij. Of Breda met nog meer mensen vertegenwoordigd is, kan een woordvoerster van de gemeente niet zeggen.

Tijdens het bezoek is in Yangzhou de tentoonstelling mixing/Memory geopend, die beide steden samen met BredaPhoto hebben georganiseerd. Vijf fotografen uit het BredaPhoto-talentenprogramma tonen daar hun werk.

Band sinds 2007

Volgens het persbericht wordt ook daarmee het tienjarige jubileum gevierd. De feitelijke band tussen Breda en Yangzhou is echter twee jaar ouder: in 2007 ging de toenmalige burgemeester Peter van der Velden voor het eerst naar de Chinese stad. Ook is niet duidelijk hoe officieel de stedenband is. Op de Wikipedia-pagina’s van zowel Breda als Yangzou staan bijvoorbeeld onder het kopje ‘stedenband‘ diverse namen, behalve die van elkaar. Ook dit kan de woordvoerster van de gemeente niet toelichten.

Kosten China-reizen

Evenmin is duidelijk wat de reis naar China dit keer kost. Begin dit jaar stelde de SP vragen over de reizen van het college van B en W. In drie jaar tijd was het college ruim twintig keer naar het buitenland geweest. Dat kostte bij elkaar 81.000 euro. Ruim de helft van die kosten was opgegaan aan de laatste twee China-reizen.

Internationaal toneel

In het persbericht wordt Paul Depla geciteerd over het belang van de bezoeken: “We vinden het belangrijk om op het internationale toneel aanwezig te zijn en Breda daar te positioneren. Op dat toneel wordt China steeds belangrijker. Er liggen economische kansen om bedrijven en toeristen te verleiden naar Breda te komen en voor handel met bedrijven.”

Ook wijst Depla er op dat Breda en Yangzhou beide historische steden zijn. “We delen daarom kennis over hoe zo’n historisch stad het beste behouden kan worden. Ook worden er gedachten uitgewisseld over economische en stedelijke ontwikkelingen, verbeteren van de waterkwaliteit, riolering en het klimaat.”