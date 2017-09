Breda krijgt bloemenweiden voor bijen in wijken en langs singels

De nectarrijke bollen bloeien van februari tot en met mei, een periode waarin er relatief weinig voedsel voor bijen beschikbaar is. ,,De bloeiende bloembollen zorgen voor natuurlijke en romantische bloemenweiden'', zegt Carien van Boxtel. Als tuin- en landschapsarchitect bij JUB Holland is Van Boxtel verantwoordelijk voor het ontwerp van de bollenaanplant. ,,Het vormt in het voorjaar een ecologisch lint van lentebloemen in de binnenstad. Elke wijk krijgt daarbij een eigen identiteit en kleurthema bijvoorbeeld koninklijk blauw, royaal rood of een gouden gloed.'' De Bredase bloemenweiden bloeien vanaf januari zo’n 14 weken non-stop.