Breda krijgt acht aanvragen voor deelname aan wietproef

video Verslaafde Bredase brandstich­ter hoeft niet meer terug de cel in: ‘Behande­ling is belangrij­ker’

17 november BREDA - De man die in februari brand stichtte in zijn appartement in de Sint Ignatiusstraat in Breda, blijft in het centrum voor forensisch psychiatrische zorg waar hij inmiddels is opgenomen. Daar wordt hij behandeld voor zijn psychische problemen en verslavingen aan drugs en alcohol.