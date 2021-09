Breda komt nu zelfs aan de keukentafel uitleggen wat duurzaamheid betekent

Bredase Vredesweek tegen de verharding: ‘Willen laten zien dat het ook anders kan’

17 september BREDA - Wat motiveert een oud-marechaussee, een oud-zorgmedewerker en een Syrische Bredanaar om zich dagelijks in te zetten voor vrede? ‘Dat is hard nodig in een tijd van verharding’, zegt het drietal aan de vooravond van de landelijke Vredesweek.