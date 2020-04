Breda komt met speciale tegoedbon voor financieel advies

Het gaat om een voucher waarmee advies kan worden gevraagd bij twee Bredase accountantskantoren, Witlox VCS en Van Oers. De tegoedbon is bestemd voor ondernemers en instellingen die leningen of garanties willen afsluiten, omdat ze financieel in de problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis.

Eigen bijdrage

Het opstellen van de stukken voor dit soort contracten kan behoorlijk in de papieren lopen. Het college wil een bijdrage leveren in deze soms onvermijdelijke kosten met de ‘voucherregeling’. Die is goed voor een advies dat normaal een waarde heeft van 1750 euro. Het enige wat van de ondernemer nog wordt gevraagd is een eigen bijdrage van 250 euro.