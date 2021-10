Breda komt met lijst van bedrijven die welkom zijn, en welke niet

Het Breda GroenLinks-raadslid Thom Dijkstra moest donderdagavond toch een beetje zijn verlies nemen. Tijdens een debat over de Omgevingsvisie is zijn motie aangenomen, waarin staat dat er pas bedrijven worden gevestigd bij Bavel en op Rithmeesterpark II bij de A16 als er verder geen plek meer over is. Maar liever had hij helemaal geen bedrijvigheid in die gebieden gezien.