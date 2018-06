Breda kleunt mis met ‘prikkelarme kermis’

Politie dankt inwoners na zoekactie autisti­sche jongen: 'Dankzij jullie is hij weer thuis'

12:20 BREDA/MADE – Dankzij de hulp van enkele alerte burgers is de 16-jarige jongen uit Made vrijdagavond in goede gezondheid aangetroffen. De politie is hen dankbaar, zo laat ze zaterdag weten. ,,Uiteraard zorgen we ervoor dat de jongen en zijn familieleden hulp krijgen van de juiste instanties.”