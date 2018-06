Breda klaar voor Champions Trophy

BREDA - Met de symbolische overhandiging van ‘de sleutel’ van het Bredase hockeywalhalla aan de hockeybond, is dinsdagmidadg officieel het startsein gegeven voor de Champions Trophy. Vanaf zaterdag spelen de beste hockeyers ter wereld in Breda.

Op het complex van BH & BC is de laatste weken hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het moment dat zaterdag om 14.00 uur India en Pakistan de openingswedstrijd spelen.

Zes landen, waaronder Nederland, strijden om de laatste Champions Trophy-titel. De finale is op zondag 1 juli. Het prestigieuze hockeytoernooi maakt vanaf volgend jaar plaats voor de Pro Hockey League, waarbij de toplanden uit- en thuiswedstrijden spelen.

Tribunes

De vrouwenelftallen van vier landen spelen komend week een oefentoernooi in Breda, als voorbereiding op het aanstaande WK in Londen.

De landenteams zijn deze week al in Breda gearriveerd. Oranje trainde gisterochtend op het spiksplinternieuwe veld dat omgeven is door tijdelijke tribunes die plaats bieden aan bijna 8.500 toeschouwers. 's Middags mochten de hockeyers van India aan het veld 'ruiken'.

Het complex aan de Burgemeester de Manlaan heeft een complete gedaantewisseling ondergaan. Behalve het stadion, springen ook het promo- en vip-dorp in het oog. Want de Champions Trophy betekent niet alleen sport op het allerhoogste niveau, ook het 'commerciële circus eromheen' is belangrijk, aldus Arjen Rahusen, lid van het toernooicomité. Het vip-dorp (capaciteit: 1.200 personen) is het domein van sponsors, gemeente Breda, BrabantSport, etc. die er hun gasten op gepaste wijze kunnen ontvangen.

Trots

Wethouder Paul de Beer toonde zich dinsdagmiddag trots op hetgeen Breda voor elkaar heeft gekregen. "Met de vijf hockeyclubs, atletiekvereniging Sprint en BrabantSport zijn we er voor gegaan. We hebben een prachtige toplocatie verwezenlijkt, waar straks het ultieme hockey is te zien."

KNHB-bestuurslid Madeleine Bakker, voorzitter van het organiserende comité, uitte zich ook in superlatieven. "Voordat er één bal is geslagen, ziet het er hier al fantastisch uit. We verheugen ons op de Brabantse gezelligheid."





