Breda kietelt ontwikkelaars met miljoenen: ‘Het lijkt de Postcodeloterij wel’

Celstraf­fen geëist van 12 tot 18 jaar wegens doodschie­ten drugsdea­ler Kaan Safranti in Breda

18:55 BREDA - In de rechtbank in Breda is vrijdag 12 en 18 jaar cel geëist tegen de twee personen die verdacht worden van het ombrengen van Kaan Safranti, de Bredase drugsdealer die in april 2018 in diens flatwoning werd doodgeschoten.