Breda kiest voor meer groen

Corso Zundert op zoek naar nieuwe vrijwilligers

11:00 ZUNDERT - Het liep niet echt storm, maar na een uur was er toch een mannetje of twintig geweest. De jaarlijkse 'banenmarkt' van het Zundertse bloemencorso had waarschijnlijk te lijden onder de snijdende kou gisteravond. ,,Maar wie kwam, had toch al wel besloten om iets voor het corso te doen'', aldus een van de werkgroepleden.