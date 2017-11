Breda kan weinig doen tegen overlast van 38 arbeidsmigranten in twee woningen

Heel de nacht kabaal

'Gisteren heb ik weer de hele nacht wakker gelegen van het kabaal. Bijna altijd staan er groepjes in de tuin te roken en te blowen. Elke week zie je andere gezichten, je weet niet wie er wel woont en wie niet,' zo luidde enkele van de klachten van de omwonenden. Toch is de vraag of de Raad van State de gemeente kan dwingen 30 van 38 arbeidsmigranten uit de twee woningen te zetten. Want hoewel de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan heeft bepaald dat er in de woonpanden aan de Delpratsingel maximaal vier huurders per woonpand mogen zitten, meent ze niet tegen de eigenaar van de twee pensionpanden te kunnen optreden.

Vorige bestemmingsplan stelde geen limiet

Die panden vallen volgens de gemeente onder het overgangsrecht. Het voorgaande bestemmingsplan stelde geen limiet aan het aantal bewoners per pand. En het enige dat nu telt, is de zogenoemde peildatum van 10 augustus 2015. Toen woonden of verbleven er volgens de gemeente ruim 30 arbeidsmigranten in de twee panden, drie per kamer. De omwonenden ontkenden dat met klem. Volgens buurman W. Wagemakers stonden er op die datum slechts een dertigtal bedden en waren er veel minder bewoners. 'Die zijn pas later in het pand gezet zodat bij de controle van zes weken later opeens 38 bewoners in het pand zaten,' aldus Wagemakers. Rechter en staatsraad Lex Michiels zei ook niet zo één twee drie vast te kunnen stellen of er op de peildatum echt 38 arbeidsmigranten woonden.