Breda kan veel leren van de Efteling om de stad eenvoudiger te maken

BREDA - De app van parkeervergunningen, ziekenhuisfolders, ingewikkelde brieven. Het kan in Breda allemaal een stuk eenvoudiger volgens de organisatoren van de actie Huh, wat bedoelt u? ‘Breda kan een voorbeeld nemen aan de Efteling. Daar is alles eenvoudig’.

De Bredase actie tegen ingewikkelde brieven en moeilijke teksten is zaterdagochtend goed van start gegaan. Bij de opening van Huh, wat bedoelt u? op de stoep van cafetaria De Fer waren zo'n vijftig mensen aanwezig.

Quote Als kind kon ik goed lezen en schrijven. Door een ziekte werden mijn hersenen aangetast Jolanda van Dulken, Taalambassadeur

Moeilijke brieven

Iedereen die voorbeelden heeft van lastig te begrijpen formulieren, folders of brieven kan die inleveren bij de gele kliko’s. ,,Brieven van het UWV en het ziekenhuis zijn soms moeilijk te begrijpen", zegt Jolanda van Dulken (53). De Bredase heeft moeite met lezen vanwege een hersenbeschadiging. ,,Als kind kon ik goed lezen en schrijven. Door een ziekte werden mijn hersenen aangetast. Alles wat ik geleerd had, raakte ik kwijt. Ik heb tot mijn 33ste lessen gevolgd om de achterstand in te halen. Ik heb allerlei vakken kunnen ophalen. Alleen lezen en schrijven blijft moeilijk. BN DeStem vind ik ook moeilijk om te lezen. De zinnen zijn te lang en ik vind de letters te klein.”

BREDA - Cafetaria De Fer op het Dr. jan Ingehouszplein is het startpunt van de actie Huh, wat bedoelt u? In de gele kliko vooraan op de foto kunnen moeilijke brieven worden gegooid. De friettent is tijdelijk ingericht als meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken zoals ingewikkelde brieven en formulieren.

Amphia roept onze hulp in

Van Dulken is onder meer actief in het Taalpanel. Dat is een groep laaggeletterden die instanties helpt om teksten makkelijker leesbaar te maken. Van Dulken: ,,Het Amphia-ziekenhuis en de gemeente roepen bijvoorbeeld onze hulp in om teksten te lezen. Dat vind ik heel positief. Wij wijzen hen op lastige zinnen en moeilijke woorden.”

Quote Probeer de app van de parkeerver­gun­nin­gen aan de praat te krijgen. Je wordt er gierend gek van John Beckers, Breda Eenvoudig

Iedereen kent De Fer

Bij de opening van de actie zijn er zaterdag toespraken op de stoep voor cafetaria De Fer. ,,We hebben voor De Fer gekozen, omdat iedereen die friettent kent", zegt Sjef Kuijsters van de organisatie. ,,Je kunt achter je bureau allerlei mooie plannen bedenken, maar het leek ons beter om de straat op te gaan en direct met de mensen te praten. Waar heb je last van, wat zijn de problemen? Laat het ons weten.”

De Efteling heeft heel goed naar de klanten geluisterd

Presentator Franky van Dorst heeft een lange hengel met een microfoon vast zodat iedereen coronaproof aan het woord kan komen. John Beckers van Breda Eenvoudig houdt een pleidooi tegen een samenleving die steeds meer mensen lijkt uit te sluiten. ,,Koop maar eens een treinkaartje of probeer de app van de parkeervergunningen aan de praat te krijgen. Je wordt er gierend gek van", aldus Beckers. Beckers vindt de Efteling een goed voorbeeld van hoe het zou moeten. ,,Als je daar binnenkomt, loopt alles vanzelf. Het is voor iedereen te begrijpen. Dat is geen toeval. Ze hebben heel goed naar de klanten geluisterd. Dat zou een stad als Breda ook moeten doen.”

BREDA - Na de opening van het meldpunt Huh? Wat bedoelt u? konden alle aanwezigen een gratis zakje friet bij De Fer ophalen.

De gele kliko’s zijn te vinden bij:

Bij de gele kliko's staan meldpunt-helpers klaar om actief in gesprek te gaan met inwoners van Breda. De actie wordt op 10 september afgesloten. Je vindt de kliko's bij:

- Het Stadskantoor Breda, Claudius Prinssenlaan: maandag 7 tot en met woensdag 9 september tussen 09.00 en 16.00 uur.

- De Nieuwe Veste: maandag 7 september tussen 09.00-11.30 uur en donderdag 10 september tussen 09.00-11.30 uur.

- Stada Stores: dinsdag 8 en woensdag 9 september tussen 13.30 en 16.00 uur.

- Winkelcentrum Hoge Vught: maandag 7 september tussen 13.30 en 16.00 uur.

- Zorg voor elkaar Breda, Nieuwe Prinsenkade 25 maandag 7 tot en met woensdag 9 september tussen 9.00 en 16.00 uur.

Digitaal meldingen doen of bellen?

Moeilijke teksten of moeilijke gesprekken met instanties kunnen ook digitaal gemeld worden via www.huhwatbedoeltu.nl/breda. Wil je liever bellen? Dat kan met het telefoonteam van Zorg voor elkaar Breda via 076 - 525 15 15.