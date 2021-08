Breda kan eindelijk weer naar buiten: ‘De zomer mocht ook wel een keer beginnen’

Op het stadsstrandje in het Boeimeerpark heeft Mick Machielsen (18) samen met zijn zusje en vader de boot aangemeerd. Ondanks dat de singel geen officiële zwemwater-plek is, zwemt hij er wel. Op eigen risico. ,,Zeker weten, maar het water is wel koud vandaag.” De dag zit er voor Mick en zijn familie nog niet op. ,,We varen straks verder, meestal eindigen we bij Pier 15. Dat is een lekker terrasje.”