Breda kan door met kappen bomen Bavelselaan

Celstraf­fen tot 4,5 jaar voor cokesmok­kel bij Puijfelik

17:12 AMSTERDAM/OOSTERHOUT - Voor de smokkel van tientallen kilo’s cocaïne via papierverwerker Puijfelik in Oosterhout gaat de 59-jarige hoofdverdachte Adrie van P. 4,5 jaar de cel in.