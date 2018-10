Breda kan 'Beste Binnenstad' blijven tot in 2020

Pas in het voorjaar van 2020 wordt de volgende Beste Binnenstad gekozen. Dat is het gevolg van een nieuwe opzet van de verkiezing, die georganiseerd wordt door het Platform Binnenstadsmanagement.

Voorheen was de verkiezing altijd in het najaar. Door ze naar het voorjaar te verplaatsen kan de winnaar de titel direct gebruiken voor de (drukkere) zomerperiode, is de gedachte. Een andere verandering is dat de titel vanaf de volgende verkiezing drie jaar van kracht wordt.

Doorpakken

"Ik ben er wel blij mee dat we dat half jaar er bij krijgen. Dan kunnen we nog even doorpakken. We hebben nu een opstartjaar. Ik heb de indruk dat we nog meer met de titel kunnen doen," zegt Jos Koniuszek, voorzitter van het Ondernemersfonds in de binnenstad.

Volgens Janine Bos, interim-directeur bij Citymarketing Breda, is het extra half jaar 'mooi meegenomen'. Volgens haar wordt de titel echter al goed ingezet. "Maar dat moeten we vooral doen door te laten zien dat we de beste binnenstad zijn, niet door het te roepen."

Bos wijst op het nieuwe winterfestival Betoverend Breda dat er aan zit te komen en de app die ontwikkeld is waardoor mensen op hun telefoon historische informatie kunnen vinden tijdens een stadstoer.

Welkomteams

"Ook lopen ieder weekend welkomteams in de stad rond die informatie verstrekken en plattegronden uitdelen", zegt Bos. Verder zijn er onder meer social media-campagnes ontwikkeld, staat op alle Bredase promotie-uitingen het Beste Binnenstad-logo en is een ijsjes- en fotoactie gehouden.